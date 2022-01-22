20 заведений общепита закрыли в Петербурге по результатам ночного рейда

Подведены итоги сегодняшнего ночного рейда по барам и ресторанам Северной столицы. Полицейские и сотрудники надзорных органов вплотную занялись организациями, входящими в так называемый список сопротивления - теми, где отказываются осуществлять проверку QR-кодов у посетителей и работающими после полуночи. За сегодняшнюю ночь закрыто двадцать баров и ресторанов города.

Проверяющие заявили, что во всех заведениях были выявлены факты нарушений санэпидзаконодательства и требований защиты прав потребителей. По данным фактам составлены тридцать два протокола, работа общепитовских точек приостановлена.

В связи с многочисленностью нарушений следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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