В Санкт-Петербурге по вине подрядных организаций более 300 зданий так и не были капитально отремонтированы

В 2022 году власти собираются исправить ситуацию, отремонтировав около 2 000 домов.

По информации, опубликованной «Невскими Новостями», на протяжении прошлого года подрядчики Санкт-Петербургского Фонда капитального ремонта успели отремонтировать 1 113 многоэтажных жилых домов.

В планах же на 2021 год значился капитальный ремонт несколько большего количества зданий - 1 415. Следовательно, три сотни из них так и не дождались своей очереди.

И вот принят план на год текущий. В нем гораздо больше амбиций: правительство Северной столицы ожидает от своих подрядных организаций ускорения процесса выполнения капитального ремонта и приведения в норму 1 999 домов, которые обеспечивают жильем 400 000 жителей Санкт-Петербурга.

Для претворения этих грандиозных планов в жизнь понадобится как минимум 19 760 000 000 рублей, в том числе 3 000 000 000 вложит бюджет Северной столицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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