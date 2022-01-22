Более 300 строителей компании «ЛСР» заставили убирать улицы Петербурга от снега

Строителей компании «ЛСР» в принудительном порядке заставили убирать дворы Петроградского района Санкт-Петербурга от снега и льда.

По словам рабочих, тех, кто не хотел выходить на очистку тротуаров, угрожали уволить, сообщает "Блокнот ". Всего на улицы Северной столицы было отправлено около 300 строителей.

Ранее Комитет по благоустройству уже практиковал подобные действия. Например, бюджетников и сотрудников подведомственных учреждений также с угрозами отправили чистить дворы. Смольный все это назвал «субботником», посвященным годовщине снятия блокады Ленинграда.

Компания «ЛСР» давно дружит с администрацией губернатора Александра Беглова. Видимо организация решила помочь восстановить падающую репутацию градоначальника. Происходящее доказывает неспособность главы города организовать оперативную и эффективную работу коммунальных служб.

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