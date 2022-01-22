Глава «Мегалайн»: на строительство ТПУ в Петербурге будет выделено 186 млрд рублей 

Благодаря строительству транспортно-пересадочных узлов в Петербурге появятся новые точки развития деловой активности, заявил гендиректор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

По словам главы организации, в Северной столице планируется построить 61 ТПУ. Всего на развитие проекта будет выделено 186 млрд рублей. «Мегалайн» будет самостоятельно заниматься реализацией планов по развитию дорожной сети Петербурга.

«На сегодняшний день общий объем инвестиций в проект оценивается в 186 млрд рублей. При этом объем наших собственных средств будет зависеть от каждого конкретного ТПУ и решений, реализуемых в нем. У компании есть банки-партнеры, с которыми обсуждались условия и варианты совместного вхождения в проект», — рассказал Корупятник РИА Новости.

Глава «Мегалайна» не исключил, что на каком-то из этапов реализации проекта могут быть подключены и другие партнеры, включая РЖД. Планы по строительству транспортно-пересадочных узлов в Петербурге входят в список самых значимых по развитию городов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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