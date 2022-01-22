Юрист посоветовал Беглову взять ситуацию в городе под контроль, а не придумывать отговорки

Лидер движения "Честный Петербург", юрист Никита Сорокин посоветовал губернатору Александру Беглову заняться решением городских проблем, а не прикрываться фразой о "проплаченных" жалобах горожан.

Речь идет о заявлении градоначальника во время встречи с деятелями культуры 20 января. Беглов назвал недовольство петербуржцев саботажем и медийной кампанией "богатых, влиятельных людей".

Сорокин подчеркнул, что губернатору давно пора взять ответственность и перестать перекладывать вину на других. Следует разобраться в своем собственном окружении, а не искать врагов среди жителей города.

"Я понимаю, что он лично не занимается уборкой, я понимаю, что его команда, тот же вице-губернатор, который курирует эти вопросы, ему предоставляет информацию, возможно, ему предоставляют информацию в искаженном виде. Разберись!" – уточнил правозащитник.

Фактически, Беглов собрал вокруг себя команду абсолютно бесполезных чиновников, которые разваливают различные сферы жизнедеятельности Петербурга, считает Сорокин. Происходящая ситуация демонстрирует неспособость губернатора решать насущные вопросы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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