В Смольном отвлекают внимание от системных проблем в сфере ЖКХ отчетами о ликвидации аварий

Пресс-служба Смольного отчиталась о ликвидации в 2021 году 127 коммунальных аварий специалистами «Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фона Санкт-Петербурга» (ГКУ «АВС»). При этом в минувшем году в Северной столице нерешенными остались множество более масштабных системных проблем в сфере ЖКХ, таких как регулярные прорывы ветхих теплосетей и другие. Однако чиновники из команды Беглова предпочитают вместо работы по приведению в порядок инфраструктуры отвлекать внимание общественности подобными рапортами.

«Ежедневно на круглосуточном дежурстве находятся три аварийные бригады ГКУ «АВС», укомплектованные всем необходимым инструментом и оборудованием. Коммунальщики способны оперативно решить широкий спектр задач по устранению аварийных ситуаций», — говорится в отчете Жилищного комитета Санкт-Петербурга, опубликованного пресс-службой Смольного.

Коммунальные аварии и прорывы исчерпавших свой эксплуатационный ресурс труб центрального отопления систематически становятся предметом обсуждения в средствах массовой информации, независимых от городской администрации. В сентябре губернатор Александр Беглов заявлял о 100-процентной готовности Петербурга к отопительному сезону, но с наступлением холодов в разных районах Северной столицы ежедневно начали прорывать теплосети. Разливы кипятка и клубы пара создавали препятствия для движения транспорта, несколько человек получили ожоги.

Пока аварийные службы устраняли поломки, а порой на это уходили сутки и более, жители десятков жилых домов мерзли в своих квартирах. Так, на проспекте Сизова в Приморском районе в преддверии Нового года несколько многоэтажек были отключены от отопления после прорыва ветхой трубы. Наиболее масштабная авария произошла 15 октября на Левашовском шоссе, где перепадов давления не выдержал участок тепломагистрали, проложенной в далеком 1967 году. Вследствие этого инцидента почти на два дня порядка 50 тысяч жителей Курортного района остались без тепла и водоснабжения. Тогда лояльные Смольному СМИ пытались отвлечь внимание от проблемы позитивной повесткой.

В 2021 году чиновников из Смольного неоднократно критиковали в прессе за крайне низкие темпы реконструкции коммунальных сетей и применения государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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