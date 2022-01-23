В Санкт-Петербурге зимой развели цветы

Первые цветы 2022 года в Северной столице расцвели 22 января. Это случилось в Ботаническом саду Петра Первого. Об этой новости сообщила пресс-служба.

По информации, полученной от сотрудников Ботанического сада, во время недавней оттепели в снежном покрове образовались проталины, в которых очень быстро проросли весенники зимние (Eranthis). Растения просто усеяли своими ростками все освободившееся пространство. Однако небольшие бутоны веселого желтого цвета, щеткой взошедшие из проталин недолго радовали глаз, их почти сразу присыпал снегопад, лишив людей столь редкого для зимы зрелища.

Специалисты Ботанического сада Петра Первого заверили, что это далеко не единственная попытка весенников зимних пробиться к солнышку сквозь зимний покров. Они регулярно усеивают проталины своими желтыми бутонами каждую оттепель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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