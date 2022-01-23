НИИ вакцин и сывороток Санкт-Петербурга создал вакцину от коронавируса

Его представители отправили в Минздрав Российской Федерации заявку о регистрации нового препарата.

Вакцина от КОВИД-19 носит название «Конвасэл» и выполнена в медикаментозной форме эмульсии, предназначенной для внутримышечного введения. Информация об этом размещена в государственном реестре лекарственных препаратов. Доза вакцины имеет объем в 0,5 мл. Препарат пригоден к использованию на протяжении полугода с момента выпуска.

Еще перед новогодними праздниками Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) распространила информацию о том, что препарат «Конвасэл» может пройти процедуру государственной регистрации в первом квартале 2022 года. И вот заявка в соответствующую инстанцию подана.

Клинические испытания новой вакцины от коронавируса уже прошли в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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