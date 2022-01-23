Активисты заподозрили Смольный в переделе мусорного рынка под видом реформы

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Активисты заподозрили Смольный в переделе мусорного рынка под видом реформы
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Мусорной реформы в Санкт-Петербурге как таковой нет. Наблюдается передел рынка отходов, заявил активист и участник движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Смольный пообещал петербуржцам наладить ситуацию с вывозом мусора ориентировочно к 26 января. Заявки будут отрабатывать в течение 24 часов. Однако экоактивистские сообщества скептически относят к обещаниям губернатора Александра Беглова. 

Представители объединений заподозрили Смольный в переделе мусорного рынка под видом реформы.

«Разделение отходов текущим оператором не реализуется, не рассматривается и не делается. Я практически уверен, что к 26 января они этого не сделают, соответственно, вопрос закрыт о разделении отходов и их переработке не будет. Под самой идеей создания регионального оператора должен был подразумеваться этот вопрос, но он не подразумевается», — говорится в комментарии Кострова для редакции Live24.

С проблемой невывезенных отходов петербуржцы столкнулись больше трех недель назад. Ситуация с мусором приобретает катастрофический характер. Недавно в Сети появилась информация о том, что пятилетнего мальчика на мусорной площадке укусила крыса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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