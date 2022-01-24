Комблаг отчитался об «ударной» работе дворников на фоне тысяч жалоб петербуржцев

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Комблаг отчитался об «ударной» работе дворников на фоне тысяч жалоб петербуржцев
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Петербуржцев возмутил очередной отчет Комблага на официальной странице комитета во «ВКонтакте». В понедельник коммунальщики отчитались о якобы «ударной» работе дворников на минувшей неделе. По словам представителей Комблага, за неделю дорожные предприятия по благоустройству собрали и отправили на утилизацию более 312 тыс. кубометров снежных масс и льда, сколотого с тротуаров. Однако в комментариях петербуржцы напомнили чиновникам о ряде «забытых» адресов, где уборка снега не проводилась на протяжении долгого времени, а также о ненадлежащем качестве работы коммунальщиков там, где горожане все же смогли их заметить.

В понедельник, 24 января, комитет по благоустройству Петербурга, отвечающий в том числе за уборку снега и льда с городских улиц, опубликовал на своей официальной станице во «ВКонтакте» очередной отчет о проделанной работе на прошлой неделе.

Так, по данным комитета, на Петербург за прошлую неделю дополнительно легли почти 10 сантиметров снега. Уборочная техника изначально сгребала его к обочинам дорог, затем формовала валы и транспортировала их на снегоплавильные и снегоприемные пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Всего за неделю дорожные предприятия Комитета по благоустройству собрали и отправили на утилизацию более 312 тыс. кубометров снежных масс и льда, сколотого на тротуарах», — говорится в публикации.

Более того, представители комитета похвастались «ударной» работой дворников на прошлой неделе. По словам Комблага, ежедневно в течение недели более 1200 работников ручного труда расчищали пешеходные зоны, скалывали наледи, посыпали тротуары противогололедными материалами.

В комментариях под постом петербуржцы возмутились подобными заявлениями, ведь на протяжении всей недели в Смольный через портал «Наш Санкт-Петербург» и через сообщения в социальных сетях поступали тысячи жалоб на месяцами не убираемый снег, отсутствие дворников в городских дворах как таковых и полную профанацию борьбы с гололедицей.

«Никаких сформированных валов! Как лежали эти новые 10 см, так и лежат. Старые не вывезены и много где даже не сгребены в валы!!!» — возмущается петербурженка Мария.

Другая жительница Северной столицы отметила, что действительно видела большое количество дворников на перекрестке Малодетскосельского проспекта и Подольской улицы в субботу, 22 января. Однако, по ее словам, непосредственно работали ломом, отбивая наледь, всего пара человек – остальные откровенно бездельничали.

«Да уж. Ударная работа дворников - это выгнать на один перекресток до 20 чел. Причем парочка из них лед скалывает, остальные "вдохновляют": бродят бесцельно, по телефону трындят.... А почему нельзя это кол-во распределить по району на постоянной основе???? Чтоб убирали постоянно, а не рейдами один раз за сезон?!», — возмущается Светлана.

 

Также в комментариях горожане напомнили Комблагу ряд адресов, по которым, судя по всему, «забывали» почистить снег и наледь в течение долгого времени, в отдельных случаях – с самого начала снегоуборочного сезона.

Напомним, еще в конце ноября 2021 года СМИ и петербуржцы заподозрили комитет по благоустройству Петербурга в завышении реальной статистики по количеству снегоуборочной техники, работающей в городе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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