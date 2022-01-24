Урбанист Варламов пригласил Беглова лично оценить качество уборки снега в Петербурге

Блогер Илья Варламов пригласил петербургского губернатора Александра Беглова лично оценить качество уборки снега и наледи во время совместной пешей прогулки. Урбанист отметил, что не будет согласовывать маршрут.

Варламов снимает YouTube-шоу «БДСМ» — «Большая дорога с мэром». В разное время героями шоу становились в том числе руководители Калининграда, Перми и Махачкалы. Блогер считает, что Беглову тоже пора осмотреть владения без машины.

«Я уверен, что если руководитель города сам по городу не ходит, то порядка быть не может. Нельзя наладить работу общественного транспорта, если ты на этом транспорте не добираешься на работу, нельзя убирать тротуары, если эти тротуары ты видишь только из окна автомобиля», — заявил Урбанист.

Илья Варламов поставил условие, что не будет согласовывать с руководителем Смольного не только маршрут, но и вопросы. Он хочет, чтобы Беглов лично увидел все, на что жалуются горожане.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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