Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов

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Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Власти Санкт-Петербурга закрыли 20 заведений общепита и оштрафовали более 100 посетителей из-за нарушения антиковидных ограничений Смольного. В связи с введением системы QR-кодов страдает не только бизнес, но и петербуржцы.

В минувшие выходные профильные комитеты Смольного провели рейд по заведениям общепита в Санкт-Петербурге. В общей сложности были проверены 20 организаций, которые работали в ночное время и без QR-кодов. Как уточнили в Комитете по контролю за имуществом, в отношении юридических лиц оформлены 32 протокола, а также оштрафованы 103 посетителя. Деятельность заведений временно приостановлена.

Стоит отметить, что владельцам предприятий придется заплатить административный штраф в размере до 300 тысяч рублей за нарушение антиковидных требований городских властей. Данное обстоятельство усугубляет положение малого и среднего бизнеса в Северной столице, который не только теряет выручку, но и остается без финансовой поддержки со стороны города в период продолжающейся пандемии коронавируса.

Напомним, многие заведения общепита в Петербурге присоединились к бойкоту системы QR-кодов, объявленному ресторатором Александром Коноваловым. На сегодняшний день протест поддерживают более 170 организаций. Сам Коновалов ранее заявлял о необоснованности введения режима электронных пропусков и негативном влиянии всей антиковидной кампании Смольного на индустрию. По его мнению, объявляемые администрацией губернатора Александра Беглова ограничения не имеют никакого отношения к борьбе с коронавирусом, и направлены лишь на уничтожение бизнеса.

Сообщество петербургский предпринимателей неоднократно заявляло о последствиях, к которым ведет такая политика городских властей. Согласно прогнозам, из-за QR-кодов в совокупности с запретом на осуществление деятельности в ночное время заведения общепита Петербурга потеряют до 50% прибыли. При этом Смольный не предлагает бизнесу эффективных мер поддержки, но увеличивает давление в виде непрекращающихся рейдов и штрафов. В связи с этим Федерация рестораторов и отельеров Петербурга уже обращалась к губернатору Беглову с просьбой отсрочить введение «пропускного режима», однако городская администрация не пошла навстречу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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