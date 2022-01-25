Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова

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Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в качестве самопиара рассказал студенческому сообществу о развитии деятельности волонтеров и добровольцев в городе.

Петербуржцы всегда отличались готовностью поддержать друг друга в непростых ситуациях. Однако это вряд ли можно отнести к заслугам Беглова на посту губернатора. При этом градоначальник во время встречи с членами городского Студенческого совета заявил, что в Петербурге становится все больше волонтеров.

«В 2020 году к добровольческой деятельности присоединились порядка 80 тысяч петербуржцев. Через год их число удвоилось. Сегодня у нас 160 тысяч добровольцев. Большинство из них – молодежь», – рассказал Беглов.

Такими речами губернатор, вероятнее всего, планировал произвести впечатление на студентов, используя заслуги волонтеров. Администрация Петербурга, в свою очередь, пытается разбавить негативный информационный фон вокруг Беглова из-за провала снегоуборочной и мусорной кампаний. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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