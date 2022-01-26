Петербургские приставы помогли местному жителю получить невыплаченную за полтора года зарплату

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Петербургские приставы помогли местному жителю получить невыплаченную за полтора года зарплату
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Пресс-служба Главного управления ФССП России по Северной столице сообщила о завершении исполнительного производства, связанного с решением суда по делу незаконно уволенного жителя Петербурга.

Пытаясь получить компенсацию за вынужденный прогул и возместить нанесённый работодателем моральный вред, мужчина подал иск в Московский райсуд. Ранее он долгое время трудился машинистом электростанции шестого разряда на предприятии, занимающемся строительством газопроводов, но был уволен за прогул.

Изучив документы, предоставленные истцом, суд согласился с его доводами и счёл увольнение незаконным. Предприятие обязали выплатить мужчине два миллиона рублей неперечисленной зарплаты. Тем не менее, компания не стала добровольно исполнять свои обязанности по отношению к бывшему сотруднику. В связи с этим исполнительный лист был направлен в местное отделение ФССП для принудительного исполнения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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