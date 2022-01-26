В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост заболеваемости КОВИД-19 в детской среде

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В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост заболеваемости КОВИД-19 в детской среде
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Больных коронавирусом несовершеннолетних стало особенно много после Новогодних праздников.

По информации, предоставленной Наталией Башкетовой, главным государственным санитарным врачом Северной столицы, занимающей также пост начальника регионального отделения Роспотребнадзора, с 10.01.2022 года заболеваемость детей КОВИД-19 увеличилась восьмикратно. Особенно это коснулось несовершеннолетних в возрастном пределе от рождения до семнадцати лет.

Пугает то, что в первые два года пандемии доля детей в общем количестве больных коронавирусной инфекцией составляла до 10%, а за первые три недели 2022 года этот показатель возрос до 20%.

Наиболее часто болеют дети от семи до семнадцати лет, поскольку они наиболее активны в общении, посещают не только учебные заведения, но и различные кружки, секции, имеют широкий круг общения вне системы образования.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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