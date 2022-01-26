В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост заболеваемости КОВИД-19 в детской среде

Больных коронавирусом несовершеннолетних стало особенно много после Новогодних праздников.

По информации, предоставленной Наталией Башкетовой, главным государственным санитарным врачом Северной столицы, занимающей также пост начальника регионального отделения Роспотребнадзора, с 10.01.2022 года заболеваемость детей КОВИД-19 увеличилась восьмикратно. Особенно это коснулось несовершеннолетних в возрастном пределе от рождения до семнадцати лет.

Пугает то, что в первые два года пандемии доля детей в общем количестве больных коронавирусной инфекцией составляла до 10%, а за первые три недели 2022 года этот показатель возрос до 20%.

Наиболее часто болеют дети от семи до семнадцати лет, поскольку они наиболее активны в общении, посещают не только учебные заведения, но и различные кружки, секции, имеют широкий круг общения вне системы образования.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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