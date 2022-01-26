Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства

В адрес губернатора Петербурга Александра Беглова направлено коллективное обращение деятелей культуры из-за некачественной уборки снега и отсутствие вывоза бытовых отходов.

Артисты кино и театра с прискорбием констатируют, что нерадивые чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым на всю Россию ославили Петербург из-за коммунального коллапса.

В обращении отмечается, что системный кризис в сфере жилищно-коммунального хозяйства возник в начале зимы и продолжается до сих пор. Из-за этого город завален глыбами льда, снегом и мусором. С крыш падают сосульки и наледь, а жители травмируются при падении на скользких тротуарах.

«Об этих проблемах уже пишут даже федеральные СМИ, вся Россия в курсе нашего положения. Наш город переживал много бед, но эту терпеть тяжелей всего. Дело не в мусор и снеге – Петербург постигла беда равнодушия. Вы начальник, неужели вам тоже все равно? Почему никто не берет на себя ответственность? Александр Дмитриевич, мы требуем вашего внимания», – требуют инициаторы обращения.

В числе подписавшихся под обращением актер театра «Молодежный театр на Фонтанке» Дмитрий Бауман, народный артист РФ и лауреат государственной премии СССР Эрнест Романов, советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант, режиссер Борис Уваров и другие.

Жители Петербурга практически каждый день пишут жалобы и обращения к властям города на безобразную работу коммунальщиков и отсутствие работ по расчистке улиц от снега, а также скопившегося мусора. Но чиновники Смольного до настоящего времени не смогли исправить ситуацию и наладить эффективные работы. Недовольные горожане создали петицию с требованием немедленной отставки Беглова с поста губернатора. На текущий момент петиция собрала почти 30 тысяч подписей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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