Жители Санкт-Петербурга опасаются ходить по улицам города из-за обледенелых тротуаров и открытых люков, заваленных снегом.

Новое похолодание пришло в Северную столицу, что усугубило проблемы с гололедом на улицах города. Неспособность Комблага организовать качественную уборку снега подвергает опасности горожан. На невозможность безопасного передвижения по городу жалуются как автомобилисты, так и пешеходы.

В Красногвардейском районе на дорогах образовался настоящий каток. При этом следов обработки песком или солью местные жители на увидели.

Жители Приморского района столкнулись с новой проблемой. Под завалами снега скрывается не только наледь, но и открытые люки. Петербуржцы рискуют поскользнуться и попасть прямиком в канализацию. При этом знаки, которые должны предупреждать об опасной зоне, отсутствуют.

Тысячи жалоб на некачественную и несвоевременную уборку снега в Петербурге поступили от жителей с начала зимы. Однако администрация губернатора Александра Беглова за два месяца так и не нашла способ решить проблемы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей