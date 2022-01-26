Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах

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Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Новые правки запрещают детям и подросткам посещать общественные места города. 

Все введенные ограничения касаются лишь несовершеннолетних. При этом запрет на посещение общественных мест можно было заменить масочным режимом. Однако чиновники не хотят брать на себя контроль соблюдения ограничений. 

Таким образом, Смольный не только не учитывает интересы молодых семей, но еще и буквально "убивает" бизнес, направленный на детский досуг. Антиковидные меры администрации Петербурга уже давно вызывают массу вопросов и успели доказать свою провальность. Происходящее говорит о неспособности Беглова решать социальные проблемы Северной столицы и горожан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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