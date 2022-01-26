Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале заявил, что Международный турнир St. Petersburg Ladies Trophy в первой половине февраля пройдет в Петербурге на кортах КСК «Сибур арена» с 50% заполняемостью трибун. Соответствующее неразумное решение принял лично губернатор Александр Беглов.

Чиновник сообщил, что такие правила будут действовать и для ряда других крупных спортивных мероприятиях. Посетить их смогут лишь те граждане, которые имеют персональный QR-код, факт перенесенного заболевания или наличие медицинского отвода.

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь согласовал нам заполняемость трибун на половину при проведении спортивных мероприятий в феврале. А у нас их очень много: теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy, матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу и Чемпионата Евролиги по баскетболу, матчи Чемпионата Высшей лиги по хоккею», - заявил Пиотровский.

Напомним, за минувшие сутки во второй столице выявили более 10,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Так, Петербург по-прежнему находится в тройке российских регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Во многом критическая ситуация является заслугой непоследовательной политики губернатора Александра Беглова, который в новую волну пандемии продолжает принимать неразумные решения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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