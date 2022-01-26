В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»

Администрация петербургского губернатора Александра Беглова заявила о рекордном исполнении «Адресной инвестиционной программы» за последние 11 лет, назвав это успехом. Однако на деле исполнение АИП все еще буксует – город освоил 88,6 млрд рублей, что равняется 96,2% взятых на себя обязательств.

Отметим, что в Петербурге остро стоит проблема нехватки социальных объектов. Город не успевает обеспечить новую жилую застройку школами, больницами и детскими садами. При этом по АИП планировалось в 2021 году открыть 30 новых социальных объектов, однако построено оказалось лишь 26. Недострои будут перенесены на 2022 год, однако даже по планам он обещает быть непростым. В Смольном заявляют о строительстве 38 соцобъектов за год, но до сих пор неясно, как именно правительство города планирует выполнить увеличенный план, учитывая тот факт, что даже меньшее число соцобъектов не удалось сдать в срок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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