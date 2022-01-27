Ресторатор из Санкт-Петербурга, возглавивший протест против QR-кодов, получил предупреждение от прокурора

Image 16+
Ресторатор из Санкт-Петербурга, возглавивший протест против QR-кодов, получил предупреждение от прокурора
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Вчера Александр Коновалов, известный в Северной столице ресторатор, через социальные сети распространил информацию о получении предупреждения из городской прокуратуры. Предприниматель назвал это «жестью» и порадовался, что ему не вменили в вину организацию митинга против QR-кодов.

По улице Рубинштейна действительно проходил стихийный митинг и Коновалов принимал в нем участие. Представители нескольких заведений общепита, как их владельцы, так и работники, протестовали против обязательного предъявления посетителями справок о вакцинации. Сразу же после начала акции гражданского неподчинения на центральную барную улицу Санкт-Петербурга прибыли правоохранители.

Полиция заблокировала входы в ряд ресторанов, а экипажи ДПС стали на ближайших перекрестках.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

Вчера, 23:52

Ресторатор из Санкт-Петербурга, возглавивший протест против QR-кодов, получил предупреждение от прокурора

Вчера, 19:33

Петербургские очередники снова рискуют остаться без нового жилья в 2022 году

Вчера, 19:22

Руководство Петербурга отложило обсуждение вопроса об отмене коронавирусных ограничений

Вчера, 16:28

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

Вчера, 15:15

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»

Вчера, 11:46

Гастроэнтеролог Балалыкина назвала возможную причину смерти петербуржцев после гастроскопии

Вчера, 11:38

В результате аварии на Московском шоссе в Санкт-Петербурге госпитализировано 14 человек

26-01-2022, 23:48

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

26-01-2022, 21:59

В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост заболеваемости КОВИД-19 в детской среде

26-01-2022, 20:33

Открытые люки под завалами снега угрожают здоровью петербуржцев

26-01-2022, 20:21

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»

26-01-2022, 18:14

Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства

26-01-2022, 13:16

Петербургские приставы помогли местному жителю получить невыплаченную за полтора года зарплату

26-01-2022, 12:58

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах

26-01-2022, 10:50

Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова

25-01-2022, 20:26

Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга

25-01-2022, 16:13

В Ленинградской области за последние сутки две несовершеннолетние девушки попали в больницу с отравлением

25-01-2022, 16:08

Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов

25-01-2022, 10:52

Урбанист Варламов пригласил Беглова лично оценить качество уборки снега в Петербурге

24-01-2022, 21:49

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства
  • 26-01-2022, 13:16

Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства

В адрес губернатора Петербурга Александра Беглова направлено коллективное обращение деятелей культуры из-за некачественной уборки снега и отсутствие

Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова
  • 25-01-2022, 20:26

Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в качестве самопиара рассказал студенческому сообществу о развитии деятельности волонтеров и

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах
  • 26-01-2022, 10:50

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище
  • Вчера, 15:15

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

Выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на Пискаревском кладбище помешало блокадникам возложить цветы в честь полного

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»
  • 26-01-2022, 18:14

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»

Администрация петербургского губернатора Александра Беглова заявила о рекордном исполнении «Адресной инвестиционной программы» за последние 11 лет,

Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов
  • 25-01-2022, 10:52

Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов

Власти Санкт-Петербурга закрыли 20 заведений общепита и оштрафовали более 100 посетителей из-за нарушения антиковидных ограничений Смольного. В связи

Новости партнеров
Новости партнеров
Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости
  • 26-01-2022, 21:59

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале заявил, что Международный турнир St. Petersburg Ladies Trophy в первой

Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга
  • 25-01-2022, 16:13

Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга

Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на официальной странице в YouTube новый клип, в котором указал на коммунальные проблемы

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 
  • Вчера, 23:52

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о встрече градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Однако

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»
  • Вчера, 11:46

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»

Представители компании «Метрострой» подали очередной иск, пытаясь отсудить у Смольного почти 800 млн рублей. Ранее из четырнадцати исков только