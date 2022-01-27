Ресторатор из Санкт-Петербурга, возглавивший протест против QR-кодов, получил предупреждение от прокурора

В адрес губернатора Петербурга Александра Беглова направлено коллективное обращение деятелей культуры из-за некачественной уборки снега и отсутствие
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в качестве самопиара рассказал студенческому сообществу о развитии деятельности волонтеров и
Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
Выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на Пискаревском кладбище помешало блокадникам возложить цветы в честь полного
Администрация петербургского губернатора Александра Беглова заявила о рекордном исполнении «Адресной инвестиционной программы» за последние 11 лет,
Власти Санкт-Петербурга закрыли 20 заведений общепита и оштрафовали более 100 посетителей из-за нарушения антиковидных ограничений Смольного. В связи
Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале заявил, что Международный турнир St. Petersburg Ladies Trophy в первой
Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на официальной странице в YouTube новый клип, в котором указал на коммунальные проблемы
Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о встрече градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Однако
Представители компании «Метрострой» подали очередной иск, пытаясь отсудить у Смольного почти 800 млн рублей. Ранее из четырнадцати исков только
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