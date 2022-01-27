Ресторатор из Санкт-Петербурга, возглавивший протест против QR-кодов, получил предупреждение от прокурора

Вчера Александр Коновалов, известный в Северной столице ресторатор, через социальные сети распространил информацию о получении предупреждения из городской прокуратуры. Предприниматель назвал это «жестью» и порадовался, что ему не вменили в вину организацию митинга против QR-кодов.

По улице Рубинштейна действительно проходил стихийный митинг и Коновалов принимал в нем участие. Представители нескольких заведений общепита, как их владельцы, так и работники, протестовали против обязательного предъявления посетителями справок о вакцинации. Сразу же после начала акции гражданского неподчинения на центральную барную улицу Санкт-Петербурга прибыли правоохранители.

Полиция заблокировала входы в ряд ресторанов, а экипажи ДПС стали на ближайших перекрестках.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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