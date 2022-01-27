Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

Выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на Пискаревском кладбище помешало блокадникам возложить цветы в честь полного освобождения Ленинграда от фашистов.

Сегодня, 27 января, Северная столица отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Однако пожилую женщину и других посетителей традиционно в памятный день не пустили дальше ворот .

«Что за дела такие? Даже нельзя пройти!» - возмутилась 89-летняя блокадница, которая пришла возложить цветы на Пискаревское кладбище.

У монумента на кладбище проводится официальная церемония с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, губернатора Петербурга Александра Беглова, спикера городского Заксобрания Александра Бельского и других топов. Простым людям приходится ждать под снегом, который накрыл город. Судя по словам посетителей, мерзнуть придется еще несколько часов.

В 2022 году Санкт-Петербург отмечает 78-ю годовщину со дня полного снятия блокады Ленинграда. Пискаревское мемориальное кладбище является памятным местом, так как именно там захоронена большая часть людей, погибших в дни тех страшных событий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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