Петербургские очередники снова рискуют остаться без нового жилья в 2022 году

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Петербургские очередники снова рискуют остаться без нового жилья в 2022 году
Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com

Администрация губернатора Александра Беглова не перестает хвастаться "успехами" в социально-жилищной политике. Однако по факту кампания Смольного по расселению коммунальных квартир также терпит крах.

Согласно плану Жилкомитета, в 2021 году должно было быть закуплено 4120 жилых помещений. В реальности эта цифра оказалась на 25% меньше. За год из-за неадекватных постановлений властей сорвалось более десятка торгов. При этом проект продолжает действовать и в 2022 году. Это говорит о том, что планы по закупке и вводу жилья очевидно не будут реализованы полноценно и многие очередники останутся в этом году без квартир.

Сейчас Петербург занимает лидирующие позиции среди всех регионов России по количеству нуждающихся. Во время губернаторства Валентины Матвиенко за год ликвидировалось более 3,5 тыс. коммуналок. После прихода Беглова эта цифра сократилась вдвое — до 1,4 тыс.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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