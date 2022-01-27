СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»

Представители компании «Метрострой» подали очередной иск, пытаясь отсудить у Смольного почти 800 млн рублей. Ранее из четырнадцати исков только однажды суд встал на сторону акционеров, отказав конкурсному управляющему в полумиллионной премии.

В «Сенсаций.Нет» узнали от представителей обанкроченного «Метростроя», что с помощью исков они пытаются получить задолженность по зарплате перед работниками за сентябрь и октябрь 2021 года, так как несмотря на заявления чиновников о якобы погашении задолженности, деньги вернули не все.

Метростроевцы уверены, что компанию искусственно обанкротили представители Смольного. Работники выполнили свою работу, но не получили за это деньги, так как Дирекция транспортного строительства отказалась рассчитываться. В Смольном в одностороннем порядке и в нарушение закона разорвали контракты. Это стало причиной проблем у «Метростроя».

При этом городские чиновники пытаются оправдаться, заявляя о непричастности к развалу предприятия. Губернатор Александр Беглов уверяет, будто руководители «Метростроя» сами обанкротили компанию.

Представители «Метростроя» отметили, что разваливать предприятие начали ещё в 2018 году при губернаторе Георгии Полтавченко и его заме Игоре Албине. Именно тогда безосновательно разорвали многомиллиардные контракты, отказываясь платить за работу. «Метрострою» перекрыли финансирование, создавая конфликты внутри компании, так как работники получали зарплату с перебоями и не в полном объеме.

При этом источники в «Метрострое» считают, что тогда в Смольном не хотели обанкротить компанию, на тот момент чиновников интересовали стадион на Крестовском острове и контрольный пакет акций предприятия. Но после новый губернатор Александр Беглов и его заместитель Максим Соколов очевидно решили развалить компанию полностью, убирая сопротивляющихся руководителей и назначая удобных для Смольного «управленцев».

Все дело в том, что чиновники очевидно захотели создать карманное предприятие по типу «Метростроя», поэтому его развалили и создали новый «Метрострой Северной Столицы». «МСС» сразу же столкнулся с массой проблем: не все работники перешли в новую компанию, оборудование приходится арендовать у экс-метростроителей, отсутствие опыта. Дело дошло до того, что Беглов начал приписывать заслуги старого «Метростроя» новой компании, якобы те проложили тоннель между «Казаковской» и «Путиловской».

При этом губернатор по привычке перешел на личности и начал мстить бессменным руководителям «Метростроя» Вадиму и Николаю Александрову, пытаясь дискредитировать их обвинениями в банкротстве предприятия. Политологи уверяют, что Беглову необходимо бороться с надуманными «врагами». Ранее градоначальник воевал со многими: вице-губернатором Игорем Албиным, главой Комитета по международным отношениям Смольного Олегом Капитановым, оппозиционерами Максимом Резником и Борисом Вишневскомим, экс-спикером петербургского ЗакСа Вячеславом Макаровым, а также музыкантом Сергеем Шнуровым, который раскритиковал его за превращение Санкт-Петербурга в заснеженную помойку.

Учитывая все проблемы, неспособность Смольного их признать и исправить ошибки, открытие новых станций в Петербурге в скором времени не произойдет. У «Метростроя Северной Столицы» нет опыта и возможности для полноценного строительства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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