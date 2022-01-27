Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о встрече градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Однако данная информация может не соответствовать действительности, заявили пользовали соцсети «ВКонтакте».

Так, ранее стало известно, что 27 января Путин почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив цветы к братской могиле. Как сообщили некоторые СМИ и пресс-служба Беглова, губернатор провел личную встречу с главой государства. Однако, по мнению пользователей социальных сетей, это не может быть правдой ввиду отсутствия какой-либо подготовки к этому мероприятию.

«Ловкость рук и никакого мошенничества. Когда пытаешься спасти свой рейтинг пойдешь и не на такое», — написал петербуржец Иван Краснов.

Пресс-служба Беглова отметила, что Путину было доложено о различных достижениях Смольного, в том числе о реализации проекта возведения новой композиции в блокадном музее. Однако, согласно информации компетентных источников, президент получил эти сведения не посредством личной встречи с Бегловым, а в виде письма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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