С 28 января в Петербурге начали действовать новые ковид-ограничения для детей

Начиная с сегодняшнего дня для несовершеннолетних петербуржцев недоступны развлечения, а получать дополнительное образование можно только дистанционно.

До тринадцатого февраля детям, живущим в Северной столице запрещено посещать кинотеатры, зоопарки, музеи, цирки, бассейны и прочие досугово-развлекательные объекты. Кроме того, вход для них закрыт и на массовые мероприятия. Со спортом, культурой и зрелищами придётся повременить.

Напомним, что соответствующие правки в сто двадцать первое постановление были внесены Смольным для предотвращения распространения коронавируса среди представителей подрастающего поколения. Секции, кружки и детские студии тоже временно попали под запрет.

Исключение сделано только для центров профессиональной спортивной подготовки и соревнований, внесённых в календарные планы. Другие детские состязания отменены.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей