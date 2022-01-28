В клинике Петербурга более 20 пациентов пострадали после диагностики

Пресс-служба главного управления Следственного комитета по Петербургу проинформировала о том, что в клинике города после диагностики пострадали свыше 20 человек. Еще для троих людей обследование оказалось фатальным - они скончались. Об этом сегодня сообщает РИА Новости .

«Более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. В январе 2022 года шесть пациентов были госпитализированы в больницу, трое из которых, несмотря на принятые меры по оказанию медпомощи, скончались», - приводит агентство комментарий ведомства.

Следователями сейчас расследуется уголовное дело, которое было возбуждено сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ - части третьей статьи 109 и части третьей статьи 238 (причинение смерти по неосторожности, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Отмечается, что в рамках данного уголовного дела есть один подозреваемый. Это главный врач больницы, где погибли и пострадали люди. Он задержан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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