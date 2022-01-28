Коронавирус может вызвать волну подростковой преступности на территории Санкт-Петербурга

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Коронавирус может вызвать волну подростковой преступности на территории Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Некоторые правозащитники города считают, что подростки, лишенные развлечений могут кинуться в криминал.

Почему этому придается такое значение именно сейчас, ведь переводов несовершеннолетних на дистанционное обучение было уже не единожды и ни к чему страшному, в плане роста детской преступности это не приводило? Дело в том, что сейчас власти Санкт-Петербурга не только переводят учеников на дистант, но еще и запрещают им показываться в целом ряде общественных мест, именно развлекательного характера, а также участвовать во всяческих массовых мероприятиях.

И теперь подростки, лишенные школьных занятий и развлечений, вряд ли, массово бросятся в углубление онлайн-образования. Весьма вероятно, что свободное время они будут проводить в компании сверстников на квартирах, на улице или в заброшках. А ведь скучающий подросток может быть в равной степени опасен и самому себе и окружающим. Поэтому родителям придется очень сильно извернуться, чтобы чем-то занять своих взрослеющих отпрысков, которым власть запрещает посещать и музеи, и бассейны, и кинотеатры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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