Расположенный в центре Петербурга двор на улице Ефимова, в котором музыкант Сергей Шнур снял клип на песню «Пока так», славился своей грязью задолго до выхода видео.

В частности, еще накануне съемок, во дворе было много мусора. Кроме того, даже после выхода клипа площадка в центре Петербурга еще долгое время оставалась неубранной.

Издание «Фонтанка» опубликовало фотографии, которые, по непроверенной информации, были сделаны во время съемок клипа. Таким образом ресурс пытался снять со Смольного ответственность за провал мусорной реформы и убедить общественность в том, что Шнур подтасовал факты.

На протяжении нескольких месяцев город на Неве находится в достаточно сложной ситуации. Она вызвана тем, что губернатор Александр Беглов не смог вовремя организовать в Петербурге уборку снега и вывоз мусора. Из-за этого на дорогах Северной столицы регулярно образовываются сугробы, которые приводят к образованию пробок и ДТП. Тротуары города, в свою очередь, покрыты опасной для пешеходов наледью. Кроме того, как сообщают горожане, в Петербурге на протяжении месяца не вывозят мусор со дворов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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