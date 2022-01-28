Недальновидное поведение: политолог о дезинформации о встрече Беглова с президентом

Image 16+
Недальновидное поведение: политолог о дезинформации о встрече Беглова с президентом
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В День снятия блокады Ленинграда пресс-служба Смольного рассказала о встрече президента России Владимира Путина с губернатором Александром Бегловым, которая якобы должна состояться после торжеств на Пискаревском кладбище, где президент возлагал цветы. 

Администрация губернатора также сообщила, что Беглов якобы доложил Путину об успехах в строительстве Музея обороны и блокады Ленинграда и реализации проекта возведения новой композиции в блокадном музее на Соляном переулке, хотя доклад был подан по электронной почте. 

Многие публицисты заметили, что со стороны медиапула Смольного сообщение о встрече такого уровня без подтверждения выглядит некрасивой дезинформацией.

Политолог и публицист Наталия Елисеева назвала подачу пресс-службы Смольного некорректной по отношению к жителям Петербурга. Она заметила, что принявшие решение подать новость именно так могли хотеть избежать резонансной реакции и слухов, но они все равно начались.

«Передали? Ну, представил доклад. Но с другой стороны они умолчали, что это был запрос по электронной почте. Они боялись резонансной реакции и всяких разговоров, которые могли бы начаться. Но они, как мы видим, все равно начались. Тут скорее проблема в недальновидном поведении администрации Санкт-Петербурга», - сказала она. 

По мнению Елисеевой, инцидент вряд ли повлияет на дальнейший график встреч с президентом, но петербургской администрации нужно сделать выводы, прежде всего, потому, что отношение граждан к губернатору за последние несколько месяцев резко ухудшилось. 

«Я полагаю на дальнейший график встреч это не повлияет. Все зависит от президента и его свободного времени, а также от степени важности проблемы. Беглов не один по всей стране. Но здесь вероятнее самой администрации Петербурга нужно сделать выводы. За прошедшее несколько месяцев отношение к губернатору кардинально изменилось в негативную сторону. Подобная трактовка не исправляет ситуацию, а усугубляет ее», - подытожила Елисеева.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 28 января подтвердил информацию, что из-за коронавирусных ограничений Путин и Беглов не встречались лично в Петербурге, и губернатор города представил президенту лишь письменный доклад. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего

Сегодня, 16:22

Недальновидное поведение: политолог о дезинформации о встрече Беглова с президентом

Сегодня, 14:55

Коронавирус может вызвать волну подростковой преступности на территории Санкт-Петербурга

Сегодня, 14:33

В клинике Петербурга более 20 пациентов пострадали после диагностики

Сегодня, 12:43

С 28 января в Петербурге начали действовать новые ковид-ограничения для детей

Сегодня, 11:13

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным

Сегодня, 10:56

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

Вчера, 23:52

Ресторатор из Санкт-Петербурга, возглавивший протест против QR-кодов, получил предупреждение от прокурора

Вчера, 19:33

Петербургские очередники снова рискуют остаться без нового жилья в 2022 году

Вчера, 19:22

Руководство Петербурга отложило обсуждение вопроса об отмене коронавирусных ограничений

Вчера, 16:28

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

Вчера, 15:15

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»

Вчера, 11:46

Гастроэнтеролог Балалыкина назвала возможную причину смерти петербуржцев после гастроскопии

Вчера, 11:38

В результате аварии на Московском шоссе в Санкт-Петербурге госпитализировано 14 человек

26-01-2022, 23:48

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

26-01-2022, 21:59

В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост заболеваемости КОВИД-19 в детской среде

26-01-2022, 20:33

Открытые люки под завалами снега угрожают здоровью петербуржцев

26-01-2022, 20:21

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»

26-01-2022, 18:14

Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства

26-01-2022, 13:16

Петербургские приставы помогли местному жителю получить невыплаченную за полтора года зарплату

26-01-2022, 12:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства
  • 26-01-2022, 13:16

Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства

В адрес губернатора Петербурга Александра Беглова направлено коллективное обращение деятелей культуры из-за некачественной уборки снега и отсутствие

Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова
  • 25-01-2022, 20:26

Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в качестве самопиара рассказал студенческому сообществу о развитии деятельности волонтеров и

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах
  • 26-01-2022, 10:50

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище
  • Вчера, 15:15

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

Выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на Пискаревском кладбище помешало блокадникам возложить цветы в честь полного

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»
  • 26-01-2022, 18:14

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»

Администрация петербургского губернатора Александра Беглова заявила о рекордном исполнении «Адресной инвестиционной программы» за последние 11 лет,

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости
  • 26-01-2022, 21:59

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале заявил, что Международный турнир St. Petersburg Ladies Trophy в первой

Новости партнеров
Новости партнеров
«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего
  • Сегодня, 16:22

«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отличился «подарками» для ветеранов в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным
  • Сегодня, 10:56

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным

Офис Александра Беглова попытался сделать хорошую мину при плохой игре и приукрасил сообщение о личном докладе губернатора Петербурга лично Владимиру

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 
  • Вчера, 23:52

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о встрече градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Однако

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»
  • Вчера, 11:46

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»

Представители компании «Метрострой» подали очередной иск, пытаясь отсудить у Смольного почти 800 млн рублей. Ранее из четырнадцати исков только