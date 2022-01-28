Недальновидное поведение: политолог о дезинформации о встрече Беглова с президентом

В День снятия блокады Ленинграда пресс-служба Смольного рассказала о встрече президента России Владимира Путина с губернатором Александром Бегловым, которая якобы должна состояться после торжеств на Пискаревском кладбище, где президент возлагал цветы.

Администрация губернатора также сообщила, что Беглов якобы доложил Путину об успехах в строительстве Музея обороны и блокады Ленинграда и реализации проекта возведения новой композиции в блокадном музее на Соляном переулке, хотя доклад был подан по электронной почте.

Многие публицисты заметили, что со стороны медиапула Смольного сообщение о встрече такого уровня без подтверждения выглядит некрасивой дезинформацией .

Политолог и публицист Наталия Елисеева назвала подачу пресс-службы Смольного некорректной по отношению к жителям Петербурга. Она заметила, что принявшие решение подать новость именно так могли хотеть избежать резонансной реакции и слухов, но они все равно начались.

«Передали? Ну, представил доклад. Но с другой стороны они умолчали, что это был запрос по электронной почте. Они боялись резонансной реакции и всяких разговоров, которые могли бы начаться. Но они, как мы видим, все равно начались. Тут скорее проблема в недальновидном поведении администрации Санкт-Петербурга», - сказала она.

По мнению Елисеевой, инцидент вряд ли повлияет на дальнейший график встреч с президентом, но петербургской администрации нужно сделать выводы, прежде всего, потому, что отношение граждан к губернатору за последние несколько месяцев резко ухудшилось.

«Я полагаю на дальнейший график встреч это не повлияет. Все зависит от президента и его свободного времени, а также от степени важности проблемы. Беглов не один по всей стране. Но здесь вероятнее самой администрации Петербурга нужно сделать выводы. За прошедшее несколько месяцев отношение к губернатору кардинально изменилось в негативную сторону. Подобная трактовка не исправляет ситуацию, а усугубляет ее», - подытожила Елисеева.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 28 января подтвердил информацию, что из-за коронавирусных ограничений Путин и Беглов не встречались лично в Петербурге, и губернатор города представил президенту лишь письменный доклад.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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