Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отличился «подарками» для ветеранов в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Сегодня, 28 января, последний день, когда ветераны и жители блокадного Ленинграда могут воспользоваться правом бесплатного проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Такую «щедрость» губернатор Александр Беглов проявил на фоне празднования полного освобождения города от блокады. Однако другие «подарки» градоначальника затмевают даже такой небольшой позитив.

В Петербурге на протяжении трех дней проезд в общественном транспорте для ветеранов и блокадников был бесплатным. Также они могли воспользоваться правом бесплатного проезда по ЗСД. На этом «щедрость» чиновников Смольного под управлением Александра Беглова закончилась.

Однако градоначальник по-своему поздравил ветеранов несколькими способами. Так, Беглов принял решение сократить поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих помощь ветеранам и пенсионерам. В 2021 году из 378 НКО Петербурга деньги от города получили лишь 32, или 10% организаций, а в этом году их направят в примерно 50 фондов, что составляет 13% от общего количества.

Следующим «подарком» от градоначальника ветеранам стал срыв сроков сдачи Музея обороны и блокады Ленинграда накануне празднования 78-летия памятной даты. Об этом стало известно в преддверии самого праздника. Теперь достопримечательность распахнет свои двери для посетителей лишь через год.

Не менее возмутительный инцидент произошел 27 января. Так, ветеранов и жителей блокадного Ленинграда вынудили стоять на морозе пока Беглов возлагал цветы на Пискаревском кладбище. Очевидцы рассказали, что были вынуждены несколько часов простоять за закрытыми воротами. Спустя практически час некоторых ожидающих все же подпустили чуть ближе к мемориалу. Однако несколько человек, уставшие ждать, передали цветы сотрудникам полиции, попросив их возложить на могилы.

Заключительным «подарком» от губернатора пенсионерам и ветеранам стали неубранные от снега улицы, обледеневшие тротуары и заваленные мусором дворы. Уставившие терпеть такое отношение со стороны Беглова пожилые петербуржцы создали петицию с требованием отправить градоначальника в отставку. На сегодняшний день документ собрал более 31 тысячи подписей.

Все вышеперечисленные факты наглядно демонстрируют реальное отношение Александра Беглова и чиновников Смольного к пенсионерам и ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда. Именно поэтому недовольство работой губернатора среди петербуржцев растет день ото дня.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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