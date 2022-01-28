«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего

Image 16+
«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отличился «подарками» для ветеранов в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Сегодня, 28 января, последний день, когда ветераны и жители блокадного Ленинграда могут воспользоваться правом бесплатного проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Такую «щедрость» губернатор Александр Беглов проявил на фоне празднования полного освобождения города от блокады. Однако другие «подарки» градоначальника затмевают даже такой небольшой позитив.

В Петербурге на протяжении трех дней проезд в общественном транспорте для ветеранов и блокадников был бесплатным. Также они могли воспользоваться правом бесплатного проезда по ЗСД. На этом «щедрость» чиновников Смольного под управлением Александра Беглова закончилась.

Однако градоначальник по-своему поздравил ветеранов несколькими способами. Так, Беглов принял решение сократить поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих помощь ветеранам и пенсионерам. В 2021 году из 378 НКО Петербурга деньги от города получили лишь 32, или 10% организаций, а в этом году их направят в примерно 50 фондов, что составляет 13% от общего количества.

Следующим «подарком» от градоначальника ветеранам стал срыв сроков сдачи Музея обороны и блокады Ленинграда накануне празднования 78-летия памятной даты. Об этом стало известно в преддверии самого праздника. Теперь достопримечательность распахнет свои двери для посетителей лишь через год.

Не менее возмутительный инцидент произошел 27 января. Так, ветеранов и жителей блокадного Ленинграда вынудили стоять на морозе пока Беглов возлагал цветы на Пискаревском кладбище. Очевидцы рассказали, что были вынуждены несколько часов простоять за закрытыми воротами. Спустя практически час некоторых ожидающих все же подпустили чуть ближе к мемориалу. Однако несколько человек, уставшие ждать, передали цветы сотрудникам полиции, попросив их возложить на могилы.

Заключительным «подарком» от губернатора пенсионерам и ветеранам стали неубранные от снега улицы, обледеневшие тротуары и заваленные мусором дворы. Уставившие терпеть такое отношение со стороны Беглова пожилые петербуржцы создали петицию с требованием отправить градоначальника в отставку. На сегодняшний день документ собрал более 31 тысячи подписей.

Все вышеперечисленные факты наглядно демонстрируют реальное отношение Александра Беглова и чиновников Смольного к пенсионерам и ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда. Именно поэтому недовольство работой губернатора среди петербуржцев растет день ото дня. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего

Сегодня, 16:22

Недальновидное поведение: политолог о дезинформации о встрече Беглова с президентом

Сегодня, 14:55

Коронавирус может вызвать волну подростковой преступности на территории Санкт-Петербурга

Сегодня, 14:33

В клинике Петербурга более 20 пациентов пострадали после диагностики

Сегодня, 12:43

С 28 января в Петербурге начали действовать новые ковид-ограничения для детей

Сегодня, 11:13

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным

Сегодня, 10:56

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

Вчера, 23:52

Ресторатор из Санкт-Петербурга, возглавивший протест против QR-кодов, получил предупреждение от прокурора

Вчера, 19:33

Петербургские очередники снова рискуют остаться без нового жилья в 2022 году

Вчера, 19:22

Руководство Петербурга отложило обсуждение вопроса об отмене коронавирусных ограничений

Вчера, 16:28

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

Вчера, 15:15

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»

Вчера, 11:46

Гастроэнтеролог Балалыкина назвала возможную причину смерти петербуржцев после гастроскопии

Вчера, 11:38

В результате аварии на Московском шоссе в Санкт-Петербурге госпитализировано 14 человек

26-01-2022, 23:48

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

26-01-2022, 21:59

В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост заболеваемости КОВИД-19 в детской среде

26-01-2022, 20:33

Открытые люки под завалами снега угрожают здоровью петербуржцев

26-01-2022, 20:21

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»

26-01-2022, 18:14

Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства

26-01-2022, 13:16

Петербургские приставы помогли местному жителю получить невыплаченную за полтора года зарплату

26-01-2022, 12:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства
  • 26-01-2022, 13:16

Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства

В адрес губернатора Петербурга Александра Беглова направлено коллективное обращение деятелей культуры из-за некачественной уборки снега и отсутствие

Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова
  • 25-01-2022, 20:26

Смольный пользуется заслугами петербургских волонтеров для пиара Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в качестве самопиара рассказал студенческому сообществу о развитии деятельности волонтеров и

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах
  • 26-01-2022, 10:50

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище
  • Вчера, 15:15

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

Выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на Пискаревском кладбище помешало блокадникам возложить цветы в честь полного

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»
  • 26-01-2022, 18:14

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»

Администрация петербургского губернатора Александра Беглова заявила о рекордном исполнении «Адресной инвестиционной программы» за последние 11 лет,

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости
  • 26-01-2022, 21:59

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале заявил, что Международный турнир St. Petersburg Ladies Trophy в первой

Новости партнеров
Новости партнеров
«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего
  • Сегодня, 16:22

«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отличился «подарками» для ветеранов в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным
  • Сегодня, 10:56

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным

Офис Александра Беглова попытался сделать хорошую мину при плохой игре и приукрасил сообщение о личном докладе губернатора Петербурга лично Владимиру

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 
  • Вчера, 23:52

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о встрече градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Однако

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»
  • Вчера, 11:46

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»

Представители компании «Метрострой» подали очередной иск, пытаясь отсудить у Смольного почти 800 млн рублей. Ранее из четырнадцати исков только