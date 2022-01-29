В Санкт-Петербурге амбулаторно лечатся от КОВИД-19 почти 72 000 человек

Image 16+
В Санкт-Петербурге амбулаторно лечатся от КОВИД-19 почти 72 000 человек
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Из них больше 47 000 пациентов получают медикаменты бесплатно.

В Северной столице снова растет число больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в домашних условиях. По состоянию на 28.01.2020 года этот показатель превысил 72 000 пациентов. У всех у них, по заверению руководства комздрава, болезнь проходит в легкой форме, поэтому врачи решили лечить их амбулаторно. Для 47 000 из них выделены бесплатные лекарственные препараты.

Эти и другие данные, касающиеся борьбы с коронавирусной болезнью, были озвучены руководством города на очередной встрече членов антиковидного координационного штаба по Северо-Западному Федеральному округу.

В частности, для того, чтобы снабдить амбулаторных пациентов необходимым количеством медикаментозных препаратов, из резервного городского фонда решено выделить 870 000 000 рублей. Если нагрузка на систему здравоохранения сохранится стабильной, то лекарственных средств, накопленных на складах Санкт-Петербурга, должно хватить на три недели.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Надеялся на прямой разговор»: Шнуров – об отказе Смольного участвовать е в конференции о проблемах Петербурга

Сегодня, 00:37

Двор из клипа Шнурова на Ефимова уже попадал в объективы камер

Вчера, 19:58

«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего

Вчера, 16:22

Недальновидное поведение: политолог о дезинформации о встрече Беглова с президентом

Вчера, 14:55

Коронавирус может вызвать волну подростковой преступности на территории Санкт-Петербурга

Вчера, 14:33

В клинике Петербурга более 20 пациентов пострадали после диагностики

Вчера, 12:43

С 28 января в Петербурге начали действовать новые ковид-ограничения для детей

Вчера, 11:13

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным

Вчера, 10:56

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

27-01-2022, 23:52

Ресторатор из Санкт-Петербурга, возглавивший протест против QR-кодов, получил предупреждение от прокурора

27-01-2022, 19:33

Петербургские очередники снова рискуют остаться без нового жилья в 2022 году

27-01-2022, 19:22

Руководство Петербурга отложило обсуждение вопроса об отмене коронавирусных ограничений

27-01-2022, 16:28

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

27-01-2022, 15:15

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»

27-01-2022, 11:46

Гастроэнтеролог Балалыкина назвала возможную причину смерти петербуржцев после гастроскопии

27-01-2022, 11:38

В результате аварии на Московском шоссе в Санкт-Петербурге госпитализировано 14 человек

26-01-2022, 23:48

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

26-01-2022, 21:59

В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост заболеваемости КОВИД-19 в детской среде

26-01-2022, 20:33

Открытые люки под завалами снега угрожают здоровью петербуржцев

26-01-2022, 20:21

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»

26-01-2022, 18:14

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства
  • 26-01-2022, 13:16

Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства

В адрес губернатора Петербурга Александра Беглова направлено коллективное обращение деятелей культуры из-за некачественной уборки снега и отсутствие

«Надеялся на прямой разговор»: Шнуров – об отказе Смольного участвовать е в конференции о проблемах Петербурга
  • Сегодня, 00:37

«Надеялся на прямой разговор»: Шнуров – об отказе Смольного участвовать е в конференции о проблемах Петербурга

«Видимо, они как все» - Сергей Шнуров в эфире НСН прокомментировал отказ администрации Петербурга принять участие в конференции по ледовым проблемам

Экономист Катасонов порекомендовал россиянам занимать очередь к банкоматам перед обвалом доллара
  • Вчера, 13:08

Экономист Катасонов порекомендовал россиянам занимать очередь к банкоматам перед обвалом доллара

Российский экономист Валентин Катасонов предупредил граждан в РФ о грядущем обвале доллара. Причем, произойти это может уже в самое ближайшее время.

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах
  • 26-01-2022, 10:50

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище
  • 27-01-2022, 15:15

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

Выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на Пискаревском кладбище помешало блокадникам возложить цветы в честь полного

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»
  • 26-01-2022, 18:14

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»

Администрация петербургского губернатора Александра Беглова заявила о рекордном исполнении «Адресной инвестиционной программы» за последние 11 лет,

Новости партнеров
Новости партнеров
«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего
  • Вчера, 16:22

«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отличился «подарками» для ветеранов в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости
  • 26-01-2022, 21:59

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале заявил, что Международный турнир St. Petersburg Ladies Trophy в первой

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным
  • Вчера, 10:56

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным

Офис Александра Беглова попытался сделать хорошую мину при плохой игре и приукрасил сообщение о личном докладе губернатора Петербурга лично Владимиру

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 
  • 27-01-2022, 23:52

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о встрече градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Однако