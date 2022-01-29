В Санкт-Петербурге амбулаторно лечатся от КОВИД-19 почти 72 000 человек

Из них больше 47 000 пациентов получают медикаменты бесплатно.

В Северной столице снова растет число больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в домашних условиях. По состоянию на 28.01.2020 года этот показатель превысил 72 000 пациентов. У всех у них, по заверению руководства комздрава, болезнь проходит в легкой форме, поэтому врачи решили лечить их амбулаторно. Для 47 000 из них выделены бесплатные лекарственные препараты.

Эти и другие данные, касающиеся борьбы с коронавирусной болезнью, были озвучены руководством города на очередной встрече членов антиковидного координационного штаба по Северо-Западному Федеральному округу.

В частности, для того, чтобы снабдить амбулаторных пациентов необходимым количеством медикаментозных препаратов, из резервного городского фонда решено выделить 870 000 000 рублей. Если нагрузка на систему здравоохранения сохранится стабильной, то лекарственных средств, накопленных на складах Санкт-Петербурга, должно хватить на три недели.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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