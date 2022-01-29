В Ленинградской области не стали разрешать фермерам возводить жилье на своих землях

Вступление в силу федерального закона о возведении жилья на фермерских землях отложено на неопределённый срок законодательным собранием Ленинградской области. В ЗакСе полагают, что таким образом появится возможность выводить земельные наделы из сельхозоборота.

Согласно заявлению председателя комиссии по агропрому и рыбному хозяйству Василия Рыжкова, при принятии такого решения власть руководствовалась мнением руководства всех сельскохозяйственных предприятий области, районных администраций и ряда комитетов. С его слов, при наличии разрешения на застройку сельхозземель у коммерческих организаций и предпринимателей появится возможность перевода небольших участков территории в другой вид разрешённого использования, а затем продавать.

Однако при этом депутаты изъявили желание рассматривать индивидуальные обращения собственников и при необходимости помогать оговаривать и согласовывать застройку участков с местными администрациями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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