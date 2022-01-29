Комздрав Санкт-Петербурга: сомнительный барий завезен в несколько клиник города

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Комздрав Санкт-Петербурга: сомнительный барий завезен в несколько клиник города
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Использование контрастного вещества, вызвавшего гибель троих пациентов, прекращают в срочном порядке.

К сожалению, партия сульфата бария, который, предположительно, привел к массовой гибели пациентов, был отправлен не в один диагностический центр. Это вещество распределили между различными медицинскими учреждениями Северной столицы. Теперь специалисты вычисляют, куда именно он попал и приостанавливают его использование.

Информация о потерпевших с одинаковой симптоматикой из одного и того же диагностического учреждения была подана в Комздрав Санкт-Петербурга 26 января. Оперативно всем главным врачам города и главам его районных администраций разослали уведомления о том, чтобы немедленно было прекращено использование указанной партии контрастного вещества.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание небезопасных услуг» и «Причинение смерти по неосторожности». На сей день имеется информация о трех смертельных случаях и более двух десятках пострадавших. Установление точного количества потерпевших продолжается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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