В Санкт-Петербурге значительно возросло количество госпитализированных детей

Для размещения несовершеннолетних приходится снова задействовать койки, которыми не пользовались с первой волны коронавируса.

По информации, распространенной Дмитрием Лисовцем, руководителем комитета здравоохранения Северной столицы, на своей официальной странице в социальной сети, в течение последней недели наблюдается резкое увеличение количества госпитализации. Разница с предыдущей неделей превышает 25%. Особенно печально то, что этот прирост обеспечивают преимущественно несовершеннолетние, которые во время прошлых волн страдали гораздо меньше взрослых.

Для госпитализации инфицированных КОВИД-19 детей проводится перепрофилирование стационаров. Вскоре начнет работу детское коронавирусное отделение КИБ имени Боткина. Сюда не госпитализировали маленьких КОВИД-пациентов с весны 2020 года. Инфицированные беременные женщины будут госпитализироваться в перепрофилированный Десятый роддом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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