"Хорошая мина при плохой игре": Аркатов объяснил миф Смольного о "встрече" Путина и Беглова

Администрация Санкт-Петербурга, публикуя новости о якобы встрече губернатора Александра Беглова с президентом России Владимиром Путиным, может только навредить репутации главы региона. Об этом заявил политолог Иван Аркатов.

Аркатов заявил, что Смольный пытался послать «какие-то двойные смыслы» этим сообщением. Он ответил, что подобные манипуляции могут вызвать совсем противоположную реакцию у петербуржцев, которые последнее время и так крайне недовольны работой Беглова.

«С одной стороны, это может помочь, а с другой стороны, еще сильнее навредить, если будет реакция со стороны президента, который скажет: «Зачем ты прикрываешься моим именем?» Человек пытается делать хорошую мину при плохой игре, вот и все», – заявил Аркатов.

Напомним, что в День полного снятия блокады Ленинграда, 27 января, Смольный сообщил о предполагаемой встрече Путина с Бегловым. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что реальной встречи не было из-за пандемии, Беглов только отправил доклад по электронной почте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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