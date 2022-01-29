«Надеялся на прямой разговор»: Шнуров – об отказе Смольного участвовать е в конференции о проблемах Петербурга

«Видимо, они как все» - Сергей Шнуров в эфире НСН прокомментировал отказ администрации Петербурга принять участие в конференции по ледовым проблемам города. Встреча должна была пройти в Москве, в информационном центре «Национальной Службы Новостей». Как подчеркнул Сергей Шнуров, он надеялся на прямой и открытый разговор.

Участие в конференции «Ледовые проблемы культурной столицы» должны были принять известный блогер Илья Варламов и общественники Петербурга. Кроме того, организаторы направили приглашения и представителям администрации города на Неве.

«Как я знаю, были направлены письма вице-губернатору Валерию Пикалеву, а также отправили запрос на любого представителя администрации в пресс-службу администрации губернатора. Получили, естественно, отказ. Видимо, они как все. И губернатор Беглов, который не встретился с Путиным из-за ковидных ограничений, решили поберечь свое здоровье», - заявил Сергей Шнуров в выпусках НСН в эфире сразу четырех радиостанций.

Проблемы с вывозом мусора и уборкой снега – одни из наиболее обсуждаемых жителями Петербурга. Горожане критикуют Смольный за невыполнение своих обязательств перед жителями культурной столицы, чиновники же говорят о заказанной против них информационной кампании. Между тем, с начала 2022 года – старта мусорной реформы – паблики Петербурга регулярно пополняются фотографиями неубранных контейнеров и заваленными мусором дворов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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