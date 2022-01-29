Заслуженный артист России Половцев раскритиковал Смольный за неуважение к петербуржцам

Происходящее сейчас на улицах Санкт-Петербурга является неуважением к горожанам. Об этом заявил заслуженный артист РФ Александр Половцев.

Некачественная уборка улиц от снега объясняется неуважением к самому городу, который «пережил больше, чем все остальные», заявил артист. По его мнению, в городе практически отсутствует снегоуборочная техника и дворники, которые обязаны расчищать тротуары от осадков зимой. Об этом актер рассказал в видеообращении, опубликованном в группе «Живем на Васильевском» в соцсети «ВКонтакте».

«Ну если ты ратуешь за город, ну тогда сядь в машину, съезди по более проблематичным районам, собери глав администраций и дай им поручение убрать в такой-то срок. Нет — заявление на стол», — обратился артист к губернатору Александру Беглову.

Петербург с начала зимы борется со снежным коллапсом. Власти города, в том числе губернатор Александр Беглов оказались не готовы к наступлению зимы. Смольный до сих пор старается игнорировать существование снежной проблемы в городе, несмотря на многочисленные жалобы горожан в соцсетях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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