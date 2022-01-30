В течение минувших суток КОВИД-19 диагностирован почти у 18 000 жителей Санкт-Петербурга

По информации, обнародованной Оперативным штабом противодействия коронавирусу, за прошедший день диагноз КОВИД-19 был установлен 17 883 петербуржцам. А за все годы пандемии в Северной столице было обнаружено 1 009 031 случаев инфицирования этим опасным вирусом.

За минувший день 1 300 человек выздоровело от КОВИД-19, а умерло из-за него 65 жителей Санкт-Петербурга. По причине тяжелого течения и наступивших осложнений на стационарное лечение пришлось отправить 584 человека.

На данный момент полный курс вакцинации проведен без малого 3 300 000 петербуржцам. Благодаря этому, а также с учетом недавно переболевших, уровень коллективного иммунитета по Северной столице составляет 85,3%.

По заверениям известного в медиа-пространстве врача, Александра Мясникова, активный человек, ведущий здоровый образ жизни имеет меньше шансов заработать осложнения во время КОВИД-19.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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