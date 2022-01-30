Аквапарк «Питерлэнд» опустел в связи с нескончаемыми ковид-ограничениями Смольного

«Питерлэнд» резко опустел из-за новых ограничений, введенных петербургскими властями во главе с губернатором города Александром Бегловым на фоне пандемии коронавируса.

Как рассказали сотрудники «Питерлэнда», взрослые приходили в основном, чтобы провести время со своими детьми. Из-за того, что Смольный практически заставил сидеть несовершеннолетних взаперти минимум до середины февраля, родители тоже перестали ходить в аквапарк, объяснили они.

Согласно новому решению правительства Петербурга, детям и подросткам нельзя посещать музеи, театры, кинотеатры, цирки, зоопарки и басейны. Список запретов Беглова для маленьких жителей Северной столицы уже назвали нелогичным, а последствия – вредными для бизнеса.

«Посещаемость в аквапарке снизилась, потому что сейчас у нас не проходят дети до 18 лет. В основном родители идут ради детей, чтобы они поплавали. И, конечно, выручки из-за этого упали», — рассказали в аквапарке.

По словам посетителей торгового комплекса, новые ограничительные меры петербургских властей нельзя назвать эффективными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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