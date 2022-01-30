Ограничения Смольного не дают кинотеатрам работать

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Ограничения Смольного не дают кинотеатрам работать
Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com

Киноидустрия Северной столицы бурлит возмущением из-за очередных антиковидных запретов Смольного, перекрывающих отрасли возможность работать. На сей раз поводом для негодования стал запрет на детский досуг в Петербурге. 

Городские власти продолжают политику ужесточения ограничений, по их утверждениям, с целью борьбы против распространения ковида. Последний запрет касается права несовершеннолетних на посещение кино, концертных площадок и других развлекательных мест. Предприниматели отрасли возмутились новому ограничению, фактически парализующему её работу. 

Ирина Корнева, директор по маркетингу сети кинотеатров «Мираж Синема», сравнила ситуацию в Петербурге с Москвой, где нет пропускных санкций. Но Смольный не хочет ориентироваться на чужой опыт. Проще запретить всё, что можно, у себя. Киноиндустрия получает только запреты, но не помощь. Всё, чего удалось добиться от власти, это разрешение заполнять залы на три четверти. Но это послабление тут же нивелировалось очередными ограничениями.  

Представители кинобизнеса уверены, что отмена QR-кодов облегчила бы положение их отрасли. К тому же пропускная система вовсе не гарантирует безопасность для здоровья горожан. Кроме того, предприниматели киноотрасли просят администрацию принимать более серьёзные и взвешенные решения.

Члены Ассоциации владельцев кинотеатров Петербурга уже выступали против QR-кодов, считая их непоследовательными и неэффективными. Для отрасли эти пропуска и вовсе губительны, поскольку влекут за собой крупные убытки. Александр Коновалов, ресторатор и основатель «QR-бойкота», уверен, что запретами не сладить с пандемией. Единственное, чего добьются такими мерами власти – это уничтожение малого и среднего предпринимательства (МСП) в Петербурге.

Отсутствие поддержки вкупе с запретами от городских властей уже привело к закрытию 30 тысяч предприятий МСП. При этом финансовая поддержка поступает в унизительно малом размере – она не компенсировала даже одного процента убытков, да и получили ее меньше пяти процентов предпринимателей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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