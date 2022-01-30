Петербургские дети обратились к Беглову с просьбой убрать улицы от снега

Цель правительств многих стран - вакцинировать как можно больше людей, а не найти эффективное лекарство против ковида. Об этом в интервью
Эксперты проекта Our World in Data структурировали статистику по ситуации с коронавирусом в пяти странах с уровнем вакцинации свыше 90%. В
Российский экономист Валентин Катасонов предупредил граждан в РФ о грядущем обвале доллара. Причем, произойти это может уже в самое ближайшее время.
«Видимо, они как все» - Сергей Шнуров в эфире НСН прокомментировал отказ администрации Петербурга принять участие в конференции по ледовым проблемам
«Питерлэнд» резко опустел из-за новых ограничений, введенных петербургскими властями во главе с губернатором города Александром Бегловым на фоне
Администрация губернатора Александра Беглова продолжает бездействовать в уборке снега и льда в Петербурге. Горожане массово жалуются на травмоопасную
Происходящее сейчас на улицах Санкт-Петербурга является неуважением к горожанам. Об этом заявил заслуженный артист РФ Александр Половцев.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отличился «подарками» для ветеранов в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
Офис Александра Беглова попытался сделать хорошую мину при плохой игре и приукрасил сообщение о личном докладе губернатора Петербурга лично Владимиру
Расположенный в центре Петербурга двор на улице Ефимова, в котором музыкант Сергей Шнур снял клип на песню «Пока так», славился своей грязью задолго
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