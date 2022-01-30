Петербургские дети обратились к Беглову с просьбой убрать улицы от снега

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Петербургские дети обратились к Беглову с просьбой убрать улицы от снега
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Администрация губернатора Александра Беглова продолжает бездействовать в уборке снега и льда в Петербурге. Горожане массово жалуются на травмоопасную ситуацию на дорогах и тротуарах.

Кроме взрослых, происходящее не устраивает и юных петербуржцев. Так, например, к градоначальнику обратился семилетний Даня. Ребенок попросил главу города привести в порядок улицы Петербурга, а также вернуть детям возможность посещать общественные места.

«Дядя Саша губернатор, можно вас попросить, чтобы убрали снег и расчистили везде. И откройте все секции для детей потому, что это несправедливо!»возмутился маленький Даня. 

Смольный с 28 января ввел новые антиковидные ограничения. Теперь несовершеннолетним петербуржцам запрещено посещать общественные места, включая кружки и прочие развлекательные места. При этом школы и садики в Северной столице продолжают работать в очном формате. Это говорит о неспособности Беглова решать возникающие в городе проблемы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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