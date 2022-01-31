Комздрав Санкт-Петербурга опроверг информацию о том, что выложил фото морга под видом поликлиники

По мнению одного из петербуржцев, это было сделано с целью показать отсутствие очередей в медучреждениях города.

Комитет здравоохранения Северной столицы на своей официальной странице в одной из социальных сетей отчитался перед петербуржцами о том, что контролирует ситуацию в поликлиниках города.

Один из пользователей данной соцсети обратил внимание сообщества на то, что, говоря об отсутствии очередей в поликлинике №22, в качестве фотоподтверждения представители комздрава выложили снимок морга, расположенного по улице Костюшко, дом 2. И снабдил свой пост сатирическим комментарием, мол, странно, почему там еще отсутствует очередь.

Пресс-секретарь ведомства опроверг эту информацию и заявил, что в действительности на снимке представлена поликлиника №21, расположенная на территории Московского района.

Другие пользователи не остались равнодушными и рассказали о том, что врачей на вызов приходится ожидать по два дня, а когда медики приезжают, то берут мазок и оставляют без назначений. Инвалиды пишут, что срок ожидание доходит порой и до пяти дней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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