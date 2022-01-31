Старшеклассники Петербурга уходят на дистант до середины февраля

Информация о том, что учащиеся седьмых–одиннадцатых классов Петербургских школ со второго февраля будут переведены на дистанционное обучение, появилась сегодня на Telegram-канале вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Пока речь идёт о том, что петербургские старшеклассники будут учиться дома со второе по тринадцатое февраля, при этом посещение школьных кружков им также запрещено. Детей не будут обслуживать в заведениях общепита за исключением точек на территории гостиниц при условии проживания, вокзалов, аэропорта и образовательных учреждений.

Всем несовершеннолетним запрещено посещать объекты розничной торговли, исключая продовольственные аптеки и магазины. Детям нельзя будет заниматься спортом, на неопределённый срок отменяются физкультурные и спортивные мероприятия с участием лиц младше восемнадцати лет. Данные ограничения не коснутся только тех несовершеннолетних, чьи занятия относятся к разряду совершенствования спортивного мастерства. Мероприятия на открытом воздухе под запрет пока также не попали.

Властями Петербурга принято решение о дополнительном ограничении числа участников массовых мероприятий. Необходимо будет согласовывать их проведение при количестве участников более двадцати человек вместо сорока, разрешённых ранее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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