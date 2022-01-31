Санкт-Петербургское управление СК РФ расследует гибель двухлетней малышки в доме ее няни

Мать оставила девочку на продолжительное время под присмотром женщины с сайта услуг.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу на своем официальном сайте разместил информацию о проверке, проводимой по факту гибели двухлетнего ребенка, проживавшего в последнее время со своей няней, имеющей киргизское гражданство.

Тело малышки, на котором обнаружены следы побоев, находилось в квартире одного из домов, расположенных на Менделеевском бульваре города Мурино, что в Ленобласти.

Мать погибшего ребенка, являющаяся гражданкой Узбекистана, рассказала правоохранителям, что обнаружила труп по месту жительства няни, в Санкт-Петербурге, по улице Науки. Она, мол, заехала увидеть дочку, но та уже не дышала, на ее теле имелись гематомы. Мать забрала мертвого ребенка к себе домой и только после этого вызвала правоохранителей.

Версия няни несколько отличается. Она сказала, что позвонила матери, как только ребенок почувствовал себя плохо с просьбой забрать его к себе.

Есть еще одно мнение - друга семьи. По его версии, малышка мертва уже два дня. Мать нашла няню через сайт и отдала ей, поскольку из-за работы времени на малышку у нее не хватало.

Няня задержана, мама допрошена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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