Власти планируют ввести в Петербурге дистанционную выдачу больничных листов

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Власти планируют ввести в Петербурге дистанционную выдачу больничных листов
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Согласно заявлению губернатора региона, власти Петербурга вплотную занялись подготовкой перевода выдачи горожанам больничных листов в дистанционный формат. Как утверждает Беглов, такая процедура сможет существенно разгрузить персонал поликлиник во время нынешних пиковых нагрузок.

Со слов Беглова, в Министерство здравоохранения России руководством Петербурга были направлены предложения по изменению регламента обязательных протоколов. Как подчеркнул губернатор, властями сейчас делается всё возможное для того, чтобы переход медучреждений города на дистанционную выдачу больничных произошёл уже на этой неделе.

Напомним, что недавно возможность удалённого открытия и закрытия больничных листов появилась у москвичей. Петербургскими властями предполагается вариант использования портала «Здоровье петербуржца» для того, чтобы горожане могли совершать через него такие же действия и записываться на сдачу теста в поликлинике без ожидания в очередях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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