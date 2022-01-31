Крыша одной из Санкт-Петербургских многоэтажек не выдержала напора «Нади» и «Мари»

Пятиэтажка на Большом Самсониевском проспекте дала течь.

Как рассказал один из пострадавших, Илья, проживающий на верхнем этаже дома № 70, вернувшись домой после выходных, заметил на потолке пузырь. В прошедшую пятницу, собираясь уезжать, он заметил, что немного прокапывает на крыше дома, но натяжной потолок не растягивался, поэтому семья спокойно отправилась отдохнуть.

Причем пострадала не только квартира Ильи. В домовой чат отписались владельцы еще, как минимум двух квартир. Все обсуждают урон, нанесенный их имуществу за последние выходные.

Жители дома замечают, что подобные проблемы бывают каждую зиму. Как предполагает Дарья, также проживающая в этом доме, возможно, что крыша была повреждена рабочими, сбрасывавшими снег с крыши.

Жильцы обратились к руководству управляющей компании и там «приняли меры». Реакция коммунальщиков заключалась в установке внутри чердачного помещения кастрюль, опустошают которые сами жильцы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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