Неспособность Смольного расчистить Петербург от снега и льда высмеяли в шоу «Вечерний Ургант»

Губернатор Петербурга Александр Беглов и главы профильных комитетов Смольного с начала зимы не могут наладить эффективную ликвидацию последствий снегопадов. Свое мнение по этому поводу высказал известный телеведущий Иван Ургант.

В эфире передачи «Вечерний Ургант» он отметил, что сейчас многие известные персоны ругают власти Северной столицы за неспособность организовать работу коммунальных служб. В качестве примера шоумен напомнил про клип Сергея Шнурова на песню «Пока так». В ней музыкант указал на неубранные от снега улицы и проваленную Смольным мусорную реформу.

«Честно хочу сказать, я бы не стал критиковать руководство города. Я напоминаю, что долгие годы задача губернатора, руководства Петербурга, сохранять исторический облик города», - шутливо заметил телеведущий.

Он также в шутку заявил, что организаторам проекта «Ледниковый период» якобы стоит рассмотреть вариант с проведением финала шоу в центре Петербурга, а именно на углу Невского проспекта и улицы Марата.

«Там очень хороший, ровный лед», - отметил Ургант.

Стоит отметить, что из-за снежного коллапса, возникшего в Петербурге, резко увеличилось число ДТП и количество обращений граждан в травмпункты. Это спровоцировало появление в Сети различных мемов, высмеивающих Беглова за неспособность решить городские проблемы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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