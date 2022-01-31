Политолог Соловейчик указал на необходимость реформ в исполнительной власти

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Политолог Соловейчик указал на необходимость реформ в исполнительной власти
Санкт-Петербург
Политолог Владимир Соловейчик

Систему исполнительной власти в Санкт-Петербурге следует реформировать. Об этом заявил журналист, политолог Владимир Соловейчик.

Власть в Северной столице сосредоточена в руках губернатора Александра Беглова, считает эксперт. Однако градоначальник не справляется с накопившимися проблемами. По этой причине следует перейти на новую систему управления.

«На смену всевластию одного лица — губернатора, который, как и всякий иной человек, может оказаться не на высоте стоящих перед ним задач, должно прийти коллегиальное руководство в лице городского правительства, ответственное перед депутатами городского Законодательного Собрания, ими назначаемое и — в случае необходимости — ими же смещаемое», - объяснил журналист.

Соловейчик добавил, что в этом случае петербуржцы не будут зависеть от одного человека. Кроме того, проблемы в городе будут решаться быстрее.

Ранее стало известно, что в Сети появилась петиция за отставку Александра Беглова. Инициатива собрала уже почти 33 тысячи подписей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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