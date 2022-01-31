Стыдно всей стране  – Максим Шугалей рассказал о превращении Петербурга в декорации для фильма-катастрофы

Социолог обратил внимание, что хаос в Петербурге при губернаторе Александре Беглове стал поводом для шуток по всему Интернету и в программе Ивана Урганта.

Известный социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей раскритиковал губернатора Александра Беглова, который превращает Санкт-Петербург в локацию для съемки фильма-катастрофы.

Максим Шугалей написал в своём телеграм-канале, что о превращении Санкт-Петербурга в снежно-мусорные руины шутят по всему Интернету и даже на федеральных телеканалах. Недавно Иван Ургант отметил, что финал «Ледникового периода» можно снимать прямо в историческом центре Петербурга, так как для этого имеется всё необходимое.

«Не первый раз городской коллапс выходит на федеральный уровень: то же было и с жалобами в РЭО, 95% которых пришли из Петербурга, то же произошло с печальным разрушением исторических зданий, упомянутом в специализированном журнале КБ «Стрелка». Стыдно всей стране. Жаль, что сути это не меняет. Даже «поставленная на вид» проблема нынешней администрации нипочем», – добавил Шугалей.

Стоит напомнить, что ранее на коммунальные проблемы Петербурга обратил внимание известный музыкант Сергей Шнуров, выпустив клип «Пока так» о бездействии Смольного.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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